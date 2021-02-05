شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو: أحذر لاعبي يوفنتوس من قدرات روما.. ورونالدو «بطل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، لاعبيه من قدرات فريق روما، قبل المباراة المرتقبة بينهما، غدا السبت، في الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «ستكون مباراة ضد أحد أفضل الفرق في إيطاليا، إنهم يمتلكون لاعبين رائعين، وعلينا أن نركز على المرتدات مع تجنب الوقوع في أخطاء كثيرة، تحسنت عقليتنا كثيرًا، الهزيمة في سان سيرو ضد إنتر بالدوري ساعدتنا بالتأكيد على فهم أننا نحتاج التركيز دوما، نحن نتحسن في جميع الجوانب، لسوء الحظ لدينا مباريات متتالية، وليس هناك سوى وقت قليل للتدرب».

وأكد بيرلو أن باولو ديبالا وآرون رامزي، سيغيبان عن المباراة لعدم تعافيهم من الإصابة.

وحول كريستيانو رونالدو وبلوغه 36 عاما اليوم، قال بيرلو: «أعلم طبيعة المحترفين، لكن رؤيته يتدرب كل يوم مفاجأة، لا يزال لديه شغف كبير، إنه يستمتع، إذا كانت لا تزال لديك هذه الرغبة، فهذا يعني أنك بطل، مثل بوفون، وكيليني، وبونوتشي أيضا».