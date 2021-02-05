شكرا لقرائتكم خبر عن مصير ميسي يحسم حلم ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن مفتاح انتقال كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لريال مدريد، الصيف المقبل، في يد ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

ومن المعروف أن ريال مدريد مهتم بضم مبابي بدرجة كبيرة، الذي يتوسم فيه أن يكون خير تعويض للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما رحل يوفنتوس، ومع ذلك، فإن ميسي هو المتحكم الأول في مصير تلك الصفقة.

وبحسب الصحيفة، فإن عقد ميسي سينتهي مع برشلونة، بنهاية الموسم الجاري، وهناك العديد من المؤشرات التي تؤكد اقتراب رحيله عن كامب نو، وسيبحث عن وجهة جديدة، ومن بين الأندية المهتمة بضمه، وفي نفس الوقت قادرة على دفع راتبه، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن سان جيرمان حريص على إحضار ميسي لملعب حديقة الأمراء، لكن رغم النفوذ المالي الكبير للنادي الفرنسي، إلا أنهم قد يلجأون إلى بيع مبابي.

وأوضحت الصحيفة أن عقد مبابي ينتهي في حديقة الأمراء بحلول صيف 2022، ومهما كان مصير صفقة ميسي، فإن سان جيرمان مطالب باتخاذ قرار بشأن مهاجمه الفرنسي الصيف المقبل، لتجنب رحيله مجانا.

وسيكون من المستحيل على باريس سان جيرمان الاحتفاظ بنيمار ومبابي، حال التعاقد مع ميسي، وفقا لقانون اللعب المالي النظيف.

وينتظر ريال مدريد تحقيق انتصار مزدوج، من خلال انتقال ميسي إلى سان جيرمان، الأول هو الفوز بخدمات كيليان مبابي، والثاني هو رحيل ميسي عن الليجا، وما يضيفه من قوة كبيرة لبرشلونة.