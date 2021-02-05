شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية قوية للاعبي الزمالك تحت إشراف «بيدرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات بدنية قوية، تحت إشراف جوزيه بيدرو، مدرب الأحمال بالفريق، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة جايمي باتشيكو، إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.