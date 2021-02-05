شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح مرشح لجائزة هدف الشهر بالدوري الإنجليزي.. يمكنك التصويت (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» الهدف الثاني الذي سجله النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في مرمى وست هام لجائزة أفضل هدف في الدوري في شهر يناير.

وكان محمد صلاح قد أنهى الكرة في الشباك بلمسة رائعة عقب استلامه كرة عرضية متقنة من شيردان شاكيري، ليختتم هجمة مرتدة نموذجية بدأها أندي روبرتسون وشارك فيها ترينت أليكساندر-آرنولد بكرة طويلة إلى زميله السويسري.

وينضم هدف صلاح لسبعة لاعبين آخرين سجلوا أهدافًا تم ترشيحها أيضًا للفوز بالجائزة، وهم: إيبيريتشي إيزي، وكيران تيرني، وبوكايو ساكا، وتانجوي ندومبيلي، وبيير إيميل هويبيرج، وماركوس ألونسو، وباتريك بامفورد.

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