شكرا لقرائتكم خبر عن إنفانتينو يطمئن على هاني أبوريدة بعد إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسالة إلى المهندس هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى لـ«فيفا» عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بعد علمه بإيجابية نتيجة عينته لاختبار فيروس كورونا.

وقال إنفانتينو، في رسالته إلى المهندس هاني أبوريدة، إنه علم بإصابته بفيروس كورونا، وتمنى له الشفاء العاجل من هذا الفيروس، ناقلا إليه تحيات المجتمع الدولي لكرة القدم وأمنيات الجميع له بالشفاء، متمنيًا رؤيته في القريب العاجل، مشددا عليه بالاهتمام بصحته التي تأتي قبل أي شيء.

الجدير بالذكر أن نتيجة المسحة التي أجراها أبوريدة قبل السفر لكأس العالم للأندية بالدوحة قد جاءت إيجابية، ما استلزم معه الحجر الذاتي وعدم السفر.

وكانت لجنة المراجعة في «فيفا» اعتمدت رسميًا ترشح المهندس هاني أبوريدة لمنصب العضوية بالمجلس الأعلى لـ«فيفا» في الانتخابات المقرر إقامتها خلال شهر مارس القادم، بعد استيفاء كافة شروط النزاهة المطلوبة لشغل المنصب.

ويعد أبوريدة أقدم أعضاء المجلس الأعلى للـ«فيفا» منذ 2009، وعضو من ضمن ثمانية أعضاء في الاتحاد العالمي لقوانين كرة القدم IFAB.