شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الجودو باسل الغرباوي يخوض تجربة جديدة في التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن باسل الغرباوي أسطورة الجودو، اللاعب الدولي الذي حقق إنجازات مشرفة لبلاده، ومدربا عالميا أسطوريا قاد العديد من المنتخبات لتحقيق ميداليات عالمية وأوليمبية، أنه سيخوض تجربة جديدة في التدريب، خلال مؤتمر صحفي كشف فيه الستار عن تعاقده مع أحد الأندية بفرعيه في الشيخ زايد والتجمع الخامس، لبدء مسيرته الجديدة كمدربا، في حضور المهندس إبراهيم زاهر، رئيس النادى ومحمود زكي، نائب الرئيس التنفيذي والمهندس هشام سيف، رئيس قطاع الأنشطة الرياضية، ومحمد علاء مدير فرع النادى بالشيخ زايد.

وقال الغرباوي إنه «يهدف إلى نشر اللعبة باحترافية، والمساعدة في إعداد بطل أوليمبي من الناحية الفنية والبدنية والنفسية، وهو ما سيساهم في استكمال مشواري في خدمة بلدى مصر، مثلما تشرفت من قبل بتمثيلها لاعبا، ومدربا حققت ميداليات أوليمبية، وتم تصنيفى كثالث أفضل مدرب في العالم خلال الفترة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١.

وأشاد الغرباوي بالمسؤولين في النادى، خاصة المهندس إبراهيم زاهر، رئيس النادى، مشيرا إلى أن خبراته كلاعب أوليمبي سابق، وإداري، وعضو مجلس إدارة بنادى الجزيرة لدورتين، ثم سكرتير فخري للنادي، وكذلك سكرتير عام لاتحاد السباحة، جعلته يمثل تجربة ملهمة في الإدارة، بما يفرضه من تناغم بين فريق عمله، وهو الأمر الذي شجعنى على التعاقد معهم لبدء مشوارى في هذه التجربة الجديدة، تغمرنى السعادة والتفاؤل بما لمسته من تشجيع ودعم.

في المقابل، أعرب المهندس إبراهيم زاهر عن ترحيبه بالتعاقد مع بطل يمثل نموذجا فريدا في الجودو، ومدربا سيكون له شأن عظيم في التدريب وصناعة أبطال داخل النادى ينطلقون نحو تمثيل بلادهم في المحافل الدولية، مؤكدا حرصه الدائم لاختيار أفضل المدربين المصريين والأجانب لخدمة أعضاء النادى بفروعه في الشيخ زايد والتجمع الخامس، خاصة أنه تم افتتاح أحد الفروع الجديدة في أول فبراير بالشيخ زايد.