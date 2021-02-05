شكرا لقرائتكم خبر عن نجم «سان جيرمان» يحسم الوجهة المقبلة لـ«مبابي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف خيسى رودريجيز، مهاجم باريس سان جيرمان السابق، عن الوجهة المقبلة لزميله السابق كيليان مبابى.

وقال خيسى، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أريد أن أتحدث عن كرة القدم، ويجب ترك الماضى. قمت دائما بدورى، لكن في النهاية لم تسر الأشياء بشكل جيد».

وأضاف لاعب ريال مدريد السابق: «فكرت مرات عديدة في الإصابة التي تعرضت لها ضد شالكه، وبالتأكيد أثرت على مسيرتى الرياضية، وكان الأمر كما لو كانت سيارة فيرارى بسرعة 300 كم/ساعة وتتهشم، وعليك أن تبدأ من الصفر لإصلاحها».

وتابع: «لقد طالبنى العديد من الأشخاص بالاعتزال، وهذا يجعلنى أرغب في التدرب واللعب بشكل جيد، وتلقيت عروضا من تركيا والمكسيك وأندية عربية، وسأبقى هنا لأن لدى أشخاصا مقربين يحبوننى والنادى يدعمنى».

واختتم: «مبابى؟ هو يريد حقًا الذهاب إلى ريال مدريد، فمثله الأعلى كان كريستيانو رونالدو، وهو يحب ريال مدريد ومتأكد من أنه سيلعب هناك يوما ما».

وارتبط اسم مبابى بالانضمام للنادى الملكى، بنهاية الموسم الحالى، حيث يرفض تمديد عقده مع البى إس جى.