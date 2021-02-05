شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أستراليا المفتوحة»: لا تغيير لموعد انطلاق البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كريج تايلى، مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إن المنافسات ستنطلق في موعدها كما هو مخطط، الإثنين المقبل، رغم اكتشاف إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا، في فنادق ملبورن المخصصة للحجر الصحى للاعبين وطواقمهم.

كانت مباريات البطولات الاستعدادية في ملبورن بارك، تأجلت، اليوم، بعد اكتشاف الحالة المصابة، وتم إبلاغ كل من قضوا فترة الحجر في الفندق الذي ظهرت به الحالة، بإخضاعهم للكشف والعزل حتى ظهور النتيجة.

وأبلغ تايلى الصحفيين في ملبورن: «نحن واثقون من إقامة بطولة أستراليا المفتوحة.. ستنطلق يوم الإثنين». وأشار إلى أنه سيتم إكمال الكشف الإلزامى على 507 أشخاص، منهم 160 لاعبا، بنهاية اليوم، الخميس. ولو جاءت نتائج العينات سلبية، سيتم السماح لهم بالمشاركة في 6 بطولات استعدادية في الملاعب التي تستضيف أستراليا المفتوحة، لاستعادة لياقة المباريات بعد 14 يوما في الحجر الصحى.

وأبلغ آلين تشينج، مسؤول الصحة، الصحفيين: «نعتقد أن الخطر منخفض نسبيا للضيوف الآخرين في الفندق (اللاعبون والطواقم المساعدة لهم)، لأنهم كانوا بداخل غرفهم، بينما كان العاملون خارجها»، وواصل: «آخر شخص مصاب خرج من الفنادق في 22 (يناير)، لذا فنحن الآن بعد نحو 14 يوما منذ ذلك اليوم». وأضاف: «لذا لو كان هناك أي تعرض للإصابة لظهر في هذه الفترة.. ولهذا نعتقد أن الخطر منخفض نسبيا، وإخضاعهم للكشف كان للتأكد، لكنه إجراء احترازى». وخاضت ولاية فيكتوريا، أحد أطول وأصعب فترات العزل العام، لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وكانت إصابة الأربعاء هي الأولى محليا، في نحو شهر.

وقال دان أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، إن سلامة المجتمع أولوية قصوى، وإنه لا توجد «ضمانات» لإقامة بطولة أستراليا المفتوحة. وتابع: «أعتقد أننا كلنا نعرف أنه لا توجد ضمانات.. لكن في هذه المرحلة، فالتنس لن يتأثر بذلك.. هذه الأمور تتغير، لكن ما حدث كان استجابة لتغير الوضع». وطالب مايكل أوبريان، زعيم المعارضة في برلمان فيكتوريا، الحكومة باتخاذ القرار النهائى بشأن البطولة، السبت المقبل. وتم إلغاء جائزة أستراليا الكبرى، في افتتاح بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، العام الماضى، قبل دقائق من انطلاق التجارب الحرة. لكن تايلى رفض المقارنة بين الحدثين، وقال: «احتمالات وجود مشكلة منخفضة نسبيا.. نتوقع أن تأتى كل نتائج العينات سلبية، الخطة هنا استئناف المباريات في الغد».

وأوضح تايلى، الذي يملك تجربة سابقة في إدخال تغييرات على مواعيد مباريات، بسبب الأمطار والطقس الحار وحرائق الغابات، أنه سيتم الإعلان، عن مواعيد مباريات الجمعة، حيث من المتوقع هطول الأمطار. وتابع: «رغم الأمطار، نحن نملك ثلاثة ملاعب، بالإضافة إلى ثمانية ملاعب مغلقة.. هذا لا يساعدنا على التقدم على المواعيد السابقة، لكن على الأقل يمنحنا القدرة على إنهاء المباريات، بحلول الأحد».