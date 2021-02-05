شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح مونديال اليد.. زيادة المشاركين في بطولة العالم للرماية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الاتحاد المصرى للرماية ارتفاع طلب الدول الراغبة في المشاركة في بطولة العالم للرماية التي ستنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس، على ميادين الرماية بنادى الصيد المصرى بمدينة 6 أكتوبر، وارتفع عدد الدول حتى الآن إلى 35 دولة بمشاركة 400 رام ورامية.

وقال الروسى فلاديمير ليسن، رئيس الاتحاد الدولى للرماية، إن التنظيم الرائع لكأس العالم رسالة طمأنينة للعالم على قدرة مصر على استضافة أقوى البطولات العالمية.

وشجع الدول على المشاركة وزيادة الإقبال على بطولة العالم، مؤكدا أنه لم يغلق باب التسجيل حتى الآن، وزيادة عدد المسابقات لكى يساعد على زيادة عدد المشاركين.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن 35 دولة تشارك، أبرزها الأرجنتين، أرمينيا، إسبانيا، فرنسا، الدنمارك، ألمانيا، الهند، كازاخستان، المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، جنوب أفريقيا، هولندا، قطر، روسيا، السويد، سلوفاكيا، الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، السنغال، أوكرانيا، كندا، كرواتيا، تشيك، إنجلترا، أيرلندا، لوكسمبرج، ليبيا، النرويج، بولندا، السودان، الكويت وقبرص ورومانيا والتشيك، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

وأضاف صبحى أن بطولة العالم للرماية، تعتبر إحدى البطولات الهامة التي تنظمها مصر خلال عام 2021، مشيرا إلى أن مصر أصبحت واحدة من أفضل دول العالم جذبًا للأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.

وقال صبحى إن «نجاح تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد أصبح له صدى عالمى، يؤكد قدرة مصر التنظيمية لكبرى الأحداث الرياضية، في ظل ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا».

ووجه وزير الرياضة الشكر للقيادة السياسية على دعمها الكامل والمستدام للقطاعين الشبابى والرياضى، والذى كان له عظيم الأثر في أن تصبح مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية.

واختتم صبحى تصريحاته: «استضافة مصر لـ30 دولة تؤكد ثقة العالم في الدولة المصرية، والتى أصبحت مركزًا إقليميًا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية».

وطمأن وزير الشباب والرياضة كافة الوفود والبعثات التي سترافق المنتخبات المشاركة، بأن هناك تطبيق إجراءات احترازية طبية مشددة في البطولة، وبإشراف طبى كامل من قبل وزارة الصحة المصرية.

من جانبه، أعرب اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية، عن سعادته بتنظيم مصر هذه البطولة، التي سيكون لها دور كبير للاعبين المصريين قبل مشاركتهم في أوليمبياد طوكيو التي ستقام يونيو المقبل 2021، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على جهوده في تذليل كافة العقبات من أجل إقامة بطولة كأس العالم للرماية في موعدها، وكذلك توفير كافة الإمكانات من أجل استضافة المنتخبات المشاركة، وفق إجراءات احترازية طبية مشددة على جميع المشاركين.

وأوضح حسنى أن عدد المشاركين في البطولة سيصل إلى 400 مشارك، ما بين رماة وإداريين وفنيين، في عدد 10 مسابقات هي تراب، وإسكيت. التراب يمثل مسابقات «المختلط، وسيدات، ورجال، وفرق رجال»، أما الإسكيت، فيمثل «مختلط، سيدات، ورجال، وفرق رجال».

وأكد رئيس الاتحاد المصرى للرماية أن مصر ستشارك بمنتخب قوامه 12 راميا ورامية من المؤهلين لأوليمبياد طوكيو أبرزهم عزمى محيلبة ومصطفى حمدى سركيس وعبدالعزيز محيلبة وأحمد قمر وماجى عشماوى وسحر طلعت مصطفى وأحمد توحيد زاهر.

وقال اللواء حازم حسنى إن مصر كعادتها ستبهر العالم بتنظيم يليق باسم وسمعة مصر، وستساهم البطولة في الترويج السياحى والإشغالات الفندقية التي ستصل إلى 3000 ليلة سياحية.