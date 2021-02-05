شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام × تشيلسي: البلوز يتقدمون مع «توخيل».. وتراجع مستمر لسبيرز «مورينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل تشيلسي نتائجه الجيدة، بقيادة مدربه الفني الجديد توماس توخيل، وحقق البلوز انتصارًا هامًا في الديربي اللندني على ملعب توتنهام بنتيجة 1-0 ضد أصحاب الأرض في ختام مباريات الجولة 22 من البريميرليج.

وامتلك تشيلسي زمام المباراة خلال الشوط الأول، فسيطر على الكرة بنسبة 68%، وسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق ركلة جزاء حصل عليها المهاجم الألماني، تيمو فيرنر، وترجمها لاعب الوسط الإيطالي، جورجينهو في شباك أصحاب الأرض.

وتحسن مردود أصحاب الأرض في الشوط الثاني وامتلكوا الكرة بنسبة أكبر وصلت إلى 52% خلال النصف الثاني من المباراة، لكن ذلك لم يكن كافيًا لهم مع خلقهم لفرصة تهديفية وحيدة أضاعها المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس في اللحظات الأخيرة من المباراة.

رجل المباراة:

لاعب الوسط الإنجليزي، مايسون ماونت، قدم مباراة كبيرة، فكان أكثر اللاعبين صناعة للفرص (3: مناصفة مع زميله في تشيلسي، ريس جيمس) من ضمنهم فرصة تهديفية محققة، ومرر الكرة بدقة 91%، بجانب ربحه 5 التحامات أرضية، وتعرضه للمخالفة في 3 مناسبات.

هل تعلم أن:

- توتنهام سدد 7 تسديدات في المباراة. 4 منها بداية من الدقيقة 86 من زمن المباراة وحتى نهايتها.

- تشيلسي لم يستقبل أي هدف في آخر 3 مباريات في البريميرليج، نفس عدد المباريات التي حافظ على نظافة شباكه فيها خلال المباريات الـ 10 السابقة في الدوري.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

فوز ثاني على التوالي دفع بالبلوز إلى المركز السادس على بعد 4 نقاط فقط من صاحب المركز الرابع، ليفربول. الفريق لم يخسر أي مباراة تحت قيادة توماس توخيل (3: تعادل 1 وفاز 2) مع حفاظهم على نظافة الشباك في جميع هذه المباريات.

الهزيمة جمدت رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز الثامن، لكن السبيرز لديهم مباراة مؤجلة (ضد أستون فيلا) قد تجعلهم يصعدون للمركز السادس حال الفوز، لكن الفريق حاليًا في وضع غير جيد مع تلقيه 3 هزائم متتالية في الدوري.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- من بين كل اللاعبين الذين سجلوا على الأقل 10 أهداف خلال عهد البريميرليج.. جورجينهو لديه أعلى نسبة أهداف من ركلات الجزاء (8 من 10).

- جوزيه مورينيو خسر مباراتين متتاليتين على ملعب فريقه في الدوري للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.

- توتنهام خسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري للمرة الأولى منذ نوفمبر 2012.

- توماس توخيل هو أول مدرب لتشيلسي يقود الفريق للحفاظ على نظافة الشباك في أول 3 مباريات له مع الفريق في البريميرليج منذ جوزيه مورينيو في أغسطس 2004.