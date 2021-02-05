شكرا لقرائتكم خبر عن المُلا يخرج مرفوع الرأس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتمت اليوم منافسات اليوم الثاني من بطولة السعودية الدولية للجولف المقدمة من سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، إذ تم تحديد المتأهلين لمنافسات اليومين الثالث والأخير من البطولة بعد منافسة شديدة بين جميع المشاركين البالغ عددهم 139 من محترفي الجولف ومن بينهم اللاعب السعودي عثمان الملا.

وعلى الرغم من عدم تأهله للمراحل النهائية إلاّ أن مشاركته في النسخة الثالثة من البطولة التي تعد أحد أكبر بطولات الجولة الأوروبية عكست تطوراً ملحوظاً في مستواه حيث قدم الملا أداءً رائعاً أثبت به مقدرته على منافسة أفضل اللاعبين عالمياً، ويأمل أن يستمر هذا الأداء طوال الموسم، حيث حقق اللاعب المحترف الوحيد في المملكة نتيجة مبهرة في اليوم الأول من البطولة بـ (71 ضربة)، ومن تم أتبعها بنتيجة مقاربة بـ (76 ضربة) في اليوم الثاني، جعلته يُنهي مشاركته في البطولة بإجمالي 7 ضربات فوق المعدل تحت ظروف مناخية صعبة بسبب هطول الأمطار على أرضية الملعب.

من جانبه عبّر الملا صاحب الـ 34 عاماً قائلاً: «لقد كانت تجربة مذهلة للغاية مرة أخرى على الرغم من النتيجة النهائية التي حققتها. لعبت بشكل جيد خلال اليومين واكتسبت من خلالها خبرة إضافية كبيرة ستستمر معي في المرحلة المقبلة»، وأضاف قائلاً: «بعض القرارات التي اتخذتها في الظروف المناخية الصعبة تسببت في تعثري ولم أتمكن من تحقيق النتيجة التي تؤهلني، ولكن تعلمت الكثير. أنا فخور بنفسي وبالطريقة التي لعبت بها في منافسات البطولة وأتطلع لما يخبئه المستقبل لي ولرياضة الجولف في المملكة»، متمنياً إكمال موسم بطولات الشرق الأوسط و الجولة الآسيوية كيو سكول، والجولة الأوروبية كيو سكول، بنفس القوة لتحقيق أفضل النتائج فيها.

ويعتبر اللاعب سعود الشريف أحد اللاعبين السعوديين الذين استفادوا بشكل كبير أيضاً من مشاركتهم في البطولة إلى جانب عثمان الملا ونخبة لاعبي العالم. وعلّق الشريف قائلاً: «أشعر بأنها تجربة جيدة نسبياً، وعلى الرغم من أنني لم أقدم أفضل ما لدي من حيث النتيجة ولكن خرجت بالعديد من الإيجابيات. عملية التعلم ما زالت مستمرة وفي كل عام أعود بمهارات جديدة وأعمل على تطويرها».

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