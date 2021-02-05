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صور.. محمد الشناوى حارس الاهلى في مونديال الأندية .. أول مباراة = كلين شيت

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور للحارس محمد الشناوى أحتفالا بتحقيق أول كلين شيت للفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للاندية المقامة حاليا في قطر وجاء التعليق على الصورة قائلا " مباراة واحدة = شباك نظيفة " .

وحقق فريق الأهلي فوزاً مهماً وثميناً على الدحيل القطري بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية في انطلاقة، مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، سجل حسين الشحات للأهلي في الدقيقة 30.

يفضل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي الاعتماد على طريقة 4 / 3 / 3 في مباراة فريقه المقبلة ضد البايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2021.

ويفضل بيتسو موسيماني اللعب بطريقة أكثر دفاعية وهي  4 /  3 / 3، بحيث يعتمد على رباعي في الخط الخلفي وأمامهم ثلاثي وسط دفاعي وغالبا سيدفع بالثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية، على أن يلعب أحدهم كمدافع رابع ويدخل بين قلبي الدفاع في المواقف الدفاعية للمارد الأحمر، بينما يعتمد على ثلاثي في خط الهجوم.

وتعد طريقة اللعب 4 / 3 / 3 هي الأقرب لاعتمادها من قبل موسيماني لأنها ستمكنه من تضييق المساحات على على لاعبي البايرن، وكذلك تمنحه أفضلية في التغطية الدفاعية والتعامل مع سرعات لاعبي الفريق البافاي، كما أنها ستزيد الكثافة العددية للأهلي في المواقف الدفاعية، في حالة استحواذ الخصم للكرة.

وسيعتمد موسيماني الجانب الدفاعي ليكون له الأولوية في هذه المبااة، بسبب فاق الإمكانيات بين بطلي أوروبا وإفريقيا، بحيث يلعب على تضييق المساحات مع الانتشار الجيد للاعبين وتمركزهم في المناطق الحساسة داخل الملعب.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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