شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد رمضان صبحى وتراورى من قائمة بيراميدز أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرجع الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى أروابارينا، استبعاد رمضان صبحى واريك تروارى لاعبا الفريق، من قائمة مواجهة طلائع الجيش بسبب شعور الثنائى بشد فى العضلة الخلفية، قبل المباراة المقرر لها في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز .

رمضان صبحى كان يعانى من الاجهاد فى المباراة الماضية أمام إنبى، حيث لم يشارك اللاعب بصفة اساسية وتم دخوله المبارة كبديل فى الشوط الثانى، كما إنه لم يخوض عمليات الإحماء بسبب شعوره بالاجهاد حينها.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش، والتى ضمت كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - محمود وادي - جون أنطوي

وشهدت القائمة استبعاد كلاً من رمضان صبحى وايريك تراوري وأحمد توفيق وأحمد الشناوى، فضلاً عن استمرار استبعاد المهدى سليمان، وعلى جبر بسبب معاناته من الإجهاد، وعبد الله بكرى للإيقاف، وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد وأحمد فتحى للإصابة، مع عودة الغانى جون أنطوى.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 15 نقطة، فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة.