شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يرفض صرف مكافآت للاعبين رغم الفوز على بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بفريق إنبي أن إدارة الفريق البترولى رفضت فكرة صرف مكافآت للاعبين رغم تخطى عقبة بيراميدز في الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري المصري لافتا إلى أن المنافسة على المربع الذهبي ما زالت مبكرة.

أكدت المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن إدارة الفريق البترولى شكرت اللاعبين على الأداء المميز أمام بيراميدز والفوز عليه رغم إمتلاك الأخير مجموعة من اللاعبين المميزين موضحا أن لاعبو الفريق البترولى أدوا ما عليهم في المباراة.

قال المصدر إنه يتمنى مواصلة إنبي للنتائج الإيجابية التي قدمها في مسابقة الدوري هذا الموسم لافتا إلى أن المنافسة على المربع الذهبي حتى الرمق الأخير سيكون من طموح الفريق البترولى خصوصا بعد احتلاله المركز الخامس حتى آلان.

حقق فريق إنبى الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي انتهت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز والتي أقيمت على ستاد بتروسبورت.

تقدم محمود وادى مهاجم فريق بيراميدز في الدقيقة 6 بمرمى محمود جاد حارس مرمى فريق بينما تعادل رامى صبرى مدافع الفريق البترولى بالدقيقة 42 بينما احراز المهاجم أوبوكا هدف التقدم لفريق إنبى في الدقيقة 43 وغزز اللاعب أيضا بالهدف الثالث عقب أنطلاق الشوط الثانى بالدقيقة 48 بينما قلص الأوروجوياني دييجو رولان مهاجم فريق بيراميدز الفارق لهدف بالدقيقة 63 .

وبهدة النتيجة يحتل إنبى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في خمس مباريات وتعادل فى لقاء وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 12 هدف، ولا يزال لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز في 3 وتعادل في 6 وخسر مباريتان وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم 12 هدف.