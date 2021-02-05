شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الشناوى بكورونا وراء استبعاده من مواجهة بيراميدز والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت المسحة التى خضع لها لاعبو بيراميدز قبل مواجهة طلائع الجيش، فى المباراة المقرر لها غدًا السبت، إصابة أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق بفيرس كورونا، الأمر الذى أدى لاستبعاده من قائمة الفريق، وضم الحارس الشاب عبد الرحمن أيمن بدلاً منه.

وخضع أحمد الشناوى لمسحة طبية اضافية، بعد ظهور ايجابية المسحة الأولى، ومن المنتظر أن تظهر نتيجة المسحة الأضافية خلال ساعات، وفى حالة ثبوت سلبيتها سينضم الحارس على الفور لمعسكر فريقه، استعدادًا لمواجهة الطلائع.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - محمود وادي - جون أنطوي

وشهدت القائمة استبعاد كلاً من رمضان صبحى وايريك تراوري وأحمد توفيق وأحمد الشناوى، فضلاً عن استمرار استبعاد المهدى سليمان، وعلى جبر بسبب معاناته من الإجهاد، وعبد الله بكرى للإيقاف، وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد وأحمد فتحى للإصابة، مع عودة الغانى جون أنطوى.