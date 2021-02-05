شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد ابنه آسر × 10 صور تذكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجم النادي الأهلي حسين الشحات بعيد ميلاد ابنه آسر، في الوقت الذي يتواجد فيه لاعب المارد الأحمر في قطر ضمن صفوف الفري الأول لكرة القدم للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

حسين الشحات الذي يحرص دوما على مشاركة جمهوره بأنشطته الحياتية وصوره التي يلتقطها بين الحين والآخر، نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، اليوم الجمعة، صورا تذكارية بصحبة ابنيه آسر وأحمد، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيه على السوشيال ميديا.

ووجه حسين الشحات رسالة إلى ابنه آسر قائلا :"آسر حبيب قلبي كبر سنة ربنا يخليك ليا يا حبيبي ويبارك فيك أنت وأحمد يارب، ويخليكم ليا أنا وماما ونشوفكم أحسن الناس يارب.. بس بالله عليك يا أسر أنت وأحمد بلاش احتفالات صعبة رونالدو والكلام الصعب ده خليكم في السهل حبايب قلبي (بودي وأوتي ) 4/2".



حسين الشحات عبر انستجرام

وتألق حسين الشحات في مباراة المواجهة أمام الدحيل القطري التي أقيمت أمس في أول موجهات كأس العالم للأندية، حيث سجل هدف الفوز وتأهل الأحمر لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي وقت سابق، أعرب النجم حسين الشحات، عن امتنانه للمولى عز وجل، قائلا: "وكان فضلا الله عليك عظيما"، مقدما الشكر للجماهير الحمراء، مشيرا إلى قوة شخصية الأهلى أمام كبار العالم.

ونشر الشحات، عبر حسابه على تويتر، صورا له من اللقاء واحتفاله بالهدف، قائلا فى تعليقه عليها: "وكان فضل الله عليك عظيما، الحمد لله حمدا مباركا فيه، شكرا جمهور الأهلى العظيم، جمعيا فريق واحد، شخصية الأهلى أمام العالم مع الكبار".



ابن النجم حسين الشحات



ابن حسين الشحات



اللاعب حسين الشحات مع ابنه



حسين الشحات بصحبة ابنه



حسين الشحات مع ابنه آسر وأحمد



حسين الشحات مع ابنه



حسين الشحات مع آسر وأحمد



نجل حسين الشحات