شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الجودو باسل الغرباوي يخوض تجربة جديدة فى التدريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن باسل الغرباوي أسطورة الجودو واللاعب الدولي ومدرب المنتخب، الذي قاد العديد من المنتخبات لتحقيق ميداليات عالمية وأولمبية، بأنه سيخوض تجربة جديدة فى التدريب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى كشف فيه الستار عن تعاقده مع أحد الأندية بفرعيه فى الشيخ زايد والتجمع الخامس، لبدء مسيرته الجديدة كمدرب، وقال الغرباوي إنه يهدف الى نشر اللعبة باحترافية، والمساعدة فى إعداد بطل أوليمبي من الناحية الفنية والبدنية والنفسية، وهو ما سيساهم استكمال مشواره فى خدمة بلدى مصر، مثلما تشرفت من قبل بتمثيلها لاعبا، ومدربا حققت ميداليات اوليمبية، وتم تصنيفى كثالث أفضل مدرب فى العالم خلال الفترة من 2009 حتى 2001.

وأشاد الغرباوي أن خبراته كلاعب أوليمبي سابق، واداريا كعضو مجلس إدارة بنادى الجزيرة لدورتين، ثم سكرتيرا فخريا للنادي، وكذلك سكرتيرا عاما لاتحاد السباحة، جعلته يمثل تجربة ملهمة فى الإدارة، بما يفرضه من تناغم بين فريق عمله، وهو الأمر الذى شجعنى على التعاقد معهم لبدء مشوارى فى هذه التجربة الجديدة، تغمرنى السعادة والتفاؤل بما لمسته من تشجيع ودعم.