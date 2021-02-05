شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك يفاضل بين مروان والجزيرى لتعويض بن شرقى أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى جايمى باتشيكو المديرالفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بين الثنائى المنضمان حديثًا لصفوف الزمالك التونسى سيف الدين الجزيرى، ومروان حمدى، للاعتماد على أحدهما فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويرغب باتشيكو فى الدفع بأحد الوجوه الجديدة فى هجوم الزمالك، بدلاً من المغربى أشرف بن شرقى الذى يعانى من الاجهاد الشديد بعد الاعتماد عليه بشكل دائم فى الفترة الأخيرة، ومعاناته من الإصابة بكدمة قوية في أحد الضلوع، ويخوض اللاعب برنامج تأهيلى حتى الأن.

وشارك الجزيرى ومروان حمدى فى تدريبات الزمالك التى أقيمت اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وظهر الثنائى بمستوى مميز، مما دفع الجهاز الفنى للتفكير فى الدفع بأحدهما فى هجوم الفريق بشكل أساسى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.