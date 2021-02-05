شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: أنا صاحب فكرة توظيف أيمن أشرف في الدفاع وليس البدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي،حقيقة الجدل حول صاحب فكرة توظيف أيمن أشرف مدافع الأهلى في الدفاع، خصوصا أن مركز اللاعب الأساسي يتمثل في شغل مركز الظهير الأيسر.

أكد حلمى طولان لـ"الخليج 365" أنه صاحب فكرة توظيف أشرف في قلب الدفاع عندما كان مديرا فنيا لسموحة وشارك أشرف معه في مباريات أفريقيا ليحسم طولان الجدل خصوصا في الوقت الذى أدعى فيه البعض أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب هو صاحب الإنجاز عندما كان الأخير مديراً فنيا للأهلي.

وتعود القصة إلى رحيل أحمد حجازى عن النادى الأهلى للاحتراف في بروميتش ألبيون الإنجليزي ليجد حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر في ذلك الوقت ثغرة في الدفاع وما كان عليه سوي توظيف أيمن أشرف في الخط الخلفى لينسب له البعض توظيف اللاعب وتألقه فى هذا المركز.

الجدير بالذكر أن أيمن أشرف،حصل على جائزة رجل المباراة في لقاء الدحيل القطري بكأس العالم للأندية، الذي حسمه الأهلي بهدف نظيف ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة أيمن أشرف جائزة رجل المباراة، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال اللقاء مما ساعد على نظافة الشباك.

ونشر أشرف، عبر حسابه على تويتر، صورة له مع جائزة الأفضل، قائلا: "الحمد لله، مبروك لجمهور النادى الأهلى، مبروك اللعيبة الرجالة".