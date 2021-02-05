شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى بالزمالك يجتمع مع اللجنة التنفيذية للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الطبى بنادى الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، جلسة مع بعض أعضاء اللجنة التنفيذية فى النادى، للمطالبة بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة، حيث لم يتقاضى الجهاز الطبى مرتباتهم منذ فترة طولية، ومن بين تلك المستحقات مكافآت فوزالزمالك بالكونفدرالية الأفريقية والتى حصل عليها الجميع فيما عدا الجهاز الطبى.

وتحدث أسامة وأعضاء جهازه، مع اللجنة التنفيذية، حول ضرورة الحصول على مستحقاتهم المتأخرة، وذلك بعد أن انتظروا صرفها منذ فترة وهو الأمر الذى لم يحدث، مما أثار استياء الجهاز الطبى، ودفعهم للتفكير فى الاستقالة من منصبهم.

ووعد أعضاء اللجنة التنفيذية، الجهاز الطبى لفريق الزمالك بسرعة صرف مستحقاتهم المتأخرة، فور انتعاش خزينة النادى بقيمة احتراف مصطفى محمد لنادى جالطة سراى التركى، خاصة وإن الجهاز الطبى يقوم بعمله على أكمل وجه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.