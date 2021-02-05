شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعهدون بالعودة لمسيرة الانتصارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وطالب ممدوح عيد لاعبي فريق الكرة بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة التي لا تحتمل المزيد من فقدان النقاط خاصة بعد ضياع عدد كبير من النقاط في أول 11 مباراة خاضها بيراميدز بالدوري وآخرها الخسارة أمام انبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، موضحا أنه لا تهاون على الإطلاق في فقدان أي نقطة إضافية مستقبلا.
أضاف خلال جلسته المطولة مع اللاعبين بأن الإدارة لن تتوقف عن تقديم الدعم المطلوب وعليهم الآن تحسين الصورة واستعادة الانتصارات مجددا والعودة لمسار المنافسة على لقب الدوري الذي يعد هدف النادي الأساسي.
في المقابل تعاهد لاعبو بيراميدز ببذل أقصى جهد لديهم في الفترة المقبلة، والعودة لمسيرة الانتصارات والبداية ستكون أمام طلائع الجيش، خاصة وأن الإدارة والإدارة التنفيذية تقدم الدعم منقطع النظير لهم والجهاز الفني وتلبي كل احتياجاتهم، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد من أجل تحقيق الانتصارات وتحسين الصورة والعودة للمنافسة على لقب الدوري.
شدد اللاعبون على أن حالة عدم التوفيق التي واجهها الفريق في الفترة الماضية لن تؤثر على عزيمتهم ورغبتهم الأكيدة في تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع الألقاب والبطولات التي يشارك بها الفريق.