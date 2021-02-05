شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعهدون بالعودة لمسيرة الانتصارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز اجتماعا مطولا مع لاعبي فريق الكرة قبل انطلاق المران الأخير للفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 12 من الدوري الممتاز.

وطالب ممدوح عيد لاعبي فريق الكرة بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة التي لا تحتمل المزيد من فقدان النقاط خاصة بعد ضياع عدد كبير من النقاط في أول 11 مباراة خاضها بيراميدز بالدوري وآخرها الخسارة أمام انبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، موضحا أنه لا تهاون على الإطلاق في فقدان أي نقطة إضافية مستقبلا.

شدد الرئيس التنفيذي على أن النتائج لا تتناسب مع الهدف المحدد من جانب إدارة النادي ومشيرا إلى أن الفريق يمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر وعليهم تقديم أنفسهم بالصورة التي تليق بهم والعودة لمسار الانتصارات في المرحلة المقبلة، ومؤكدا ثقته الكبيرة في المجموعة الموجودة وكونها الأفضل في مصر، ومسددا أنه لن يسمح بوجود أي عنصر متخاذل داخل الفريق، قد يخرج عن كيان ومسار الفريق ووحدة المجموعة.

أضاف خلال جلسته المطولة مع اللاعبين بأن الإدارة لن تتوقف عن تقديم الدعم المطلوب وعليهم الآن تحسين الصورة واستعادة الانتصارات مجددا والعودة لمسار المنافسة على لقب الدوري الذي يعد هدف النادي الأساسي.

في المقابل تعاهد لاعبو بيراميدز ببذل أقصى جهد لديهم في الفترة المقبلة، والعودة لمسيرة الانتصارات والبداية ستكون أمام طلائع الجيش، خاصة وأن الإدارة والإدارة التنفيذية تقدم الدعم منقطع النظير لهم والجهاز الفني وتلبي كل احتياجاتهم، مؤكدين أنهم سيعملون بكل جد من أجل تحقيق الانتصارات وتحسين الصورة والعودة للمنافسة على لقب الدوري.

شدد اللاعبون على أن حالة عدم التوفيق التي واجهها الفريق في الفترة الماضية لن تؤثر على عزيمتهم ورغبتهم الأكيدة في تحقيق الانتصارات والمنافسة على جميع الألقاب والبطولات التي يشارك بها الفريق.