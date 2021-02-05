شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش مستحيل".. جماهير الأهلى ترد على ترجيح كفة البايرن والنظرة التشاؤمية على السوشيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الإفيهات والكوميكسات التي ترجح كافة نادى بايرن ميونخ الألماني عن الأهلى في المباراة المرتقبة يوم الاثنين المقبل في نصف نهائى كأس العالم للأندية، ووجود لدى البعض نظرة تشاؤمية لخسارة الأحمر، إلا أن بعض الجماهير لها أراء أخرى، وأنه لا يكون مستحيل في عالم الساحرة المستديرة.

وشارك الألاف عبر هاشتاج "بايرن ميونخ" التي تصدر قائمة الأكثر تداولا في مصر، حيث نشر المغردون توقعاتهم للمباراة المرتقبة وتوقعات الفوز أو الخسارة أمام البافارى، إلا أن البعض نشر كوميكسات كوميدية، عن فرق المستوى والأداء والإنجازات بين الفرقين.

وكتب مازن، عبر الهاشتاج:" مفيش أهلاوي متوقع نعدي ماتش بايرن ميونخ بنسبة 1% حتى ، لكن في نفس الوقت كل واحد جواه حاجة مخلياه مستني الاهلي يعمل معجزة يـــــارب"، وغرد أيوب:"ان شاء الله يقدر يعملها الأعلي قدام بايرن زي معملها مع ريال مدريد 2001 يا رب"، وعلق أحمد:" رساله الى النادى الاهلي مفيش حاجه اسمها مستحيل".

وقالت سارة :" مش فاهمه ليه الكل فاقد الأمل احساس كبير ان الأهلي هيعملها ويكسب البايرن"، وترد أخرى :" ولما لا ان شاء الله سنفوز نحن لا نقل شيء عن البايرن لا تجعلو احد يحبطكم انتم الابطال فقط وانتم قادرون على الفوز والأداء الرجولي".

وغرد آخر من خلال الهاشتاج:" الاهلي وبايرن ميونخ اغلب الأهلاوية متوقعين الخسارة من بايرن لكن المهم أن اللاعيبة متخافش من الخصم وبيلعبوا بروحهم وقوتهم حتي لو الخصم صعب بالتوفيق للأهلي".