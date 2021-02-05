شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن جاهزية جاهزية الصفقات الجديدة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية كلاً من سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي المنضمان حديثا لصفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وشيكابالا، وحميد أحداد اللذان ظهرا بشكل طيب، بالإضافة إلى جميع اللاعبين قبل المواجهة المنتظرة أمام الاتحاد السكندرى والمقرر لها يوم الأحد.

وقام الجهاز الفني للزمالك بتنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة على هامش المران وذلك تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام، ومن خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين قاموا بالتدريب عليها.

عقب ذلك أدى اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب أشرف عليها باتشيكو وعبد الهادي، وظهرت الروح العالية والحماس، والعزيمة على جميع اللاعبين خلال التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تأكد جاهزية اللاعبين الجديدين سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي، وشيكابالا، وحميد أحداد ونال الجميع إشادة وتحية من الجهاز الفني بالكامل، ومدير الكرة على الحماس والتركيز والإصرار لديهم على تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة بدءا من لقاء الاتحاد يوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.