شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبى منتخب السلة قبل تصفيات افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت نتيجة المسحات التي خضع لها لاعبى منتخب السلة ، عن سلبية المسحات ،وسلامة جميع اللاعبين من فيروس كورونا ، بعد أن جاءت المسحة سلبية ، واستعدادهم للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية ، المقرر أن تنطلق في الفترة من 17 الى 21 فبراير الجارى .

وتضم قائمة المنتخب كلا من أحمد أبو العلا ، على محمد ، عمرو الجندى، انس أسامة ، باسم الليثى، هيثم كمال ، إيهاب امين ، حاتم بحيرى ، مروان سرحان ، إبراهيم هشام ، محمد طه ، مصطفى مكاوى ، عمر عزب ، وليد عبد الجواد ، يوسف شوشة ، يوسف شحاتة.

ومن المقرر أن يدخل اللاعبون في معسكر بالإسكندرية ، استعداد للتصفيات الافريقية والتي تقع مصر فيها ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أوغندا وكاب فيردي والمغرب ويتصدر ترتيبها منتخب الفراعنة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباريات الذهاب في التصفيات التي أقيمت في الإسكندرية نوفمبر الماضي.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي يخطره فيه بمواعيد مباريات الإياب في التصفيات والتي ستقام على صالة محمد مزالي في المنستير في المواعيد التالية بتوقيت القاهرة:

أوغندا ضد مصر في التاسعة مساءً مساءً يوم 18 فبراير .

مصر ضد كاب فيردي في الثانية عشر ظهرًا يوم 20 فبراير.

مصر ضد المغرب في الثانية عشر ظهرًا يوم 21 فبراير .