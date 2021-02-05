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معركة خارج الميدان.. كلوب يورجه رسالة لمانشستر سيتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ، أن فريقه لم يحصل على راحة مثلما كان عليه مانشستر سيتي والذي حصل على أسبوعين راحة لأسباب صحية عقب ظهور حالات مصابة بفيروس المستجد (كوفيد 19).

تصريحات الرجل الأول في ليفربول جاءت عبر المؤتمر الصحفي الخاص للريدز والذي عقد اليوم الجمعة قبل قمة الأحد المقبل ضد مانشستر سيتي في إطار الأسبوع الـ23 من منافسات .

وقال كلوب :"هذا الموسم صعب بالنسبة لنا، وبالنسبة لبعض الفرق يبدو الوضع أقل صعوبة".

وأضاف :"نحن في احتياج للعب كرة قدم جيدة، نحب اللعب في الآنفيلد لكن خسرنا آخر مباراتين، نريد التحلي بالإيجابية وجعل الآنفيلد حصنًا مرة أخرة".

ويعاني ليفربول من تذبذب النتائج في الموسم الحالي حيث فشل بطل الدوري الإنجليزي في الفوز على ملعبه في آخر أربع مباريات إثر التعادل أمام ويست بروميتش (1-1) ثم سلبيًا ضد مانشستر يونايتد والخسارة في آخر مباراتين بالآنفيلد ضد بيرنلي وبرايتون بنتيجة (1-0).

ليفربول يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة بفارق سبع نقاط كاملة عن ماشستر سيتي المتصدر، كما أن الأخير يمتلك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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