مران الزمالك.. جلسة باتشيكو مع اللاعبين.. واطمئنان عبد الحليم على ثلاثي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، تدريباته اليومية على ملعبه في ميت عقبة؛ استعداداً لمواجهته المقبلة أمام نظيره الاتحاد، يوم الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

وأعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل لقاء الاتحاد السكندري.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليًا، في حضور عبدالحليم علي مدير الكرة وجميع أعضاء الجهاز الفني.

وتحدث المدرب مع اللاعبين على المباراة القادمة، وبعض النقاط الفنية، والأدوار الخاصة بعدها نقل المدرب للجميع الثقة الكاملة في قدرات وإمكانيات اللاعبين لتحقيق أفضل نتائج خلال الفترة المقبلة.

في نهاية الجلسة تحدث اللاعبون جميعا، وأكدوا على تقديم الأفضل فيما هو قادم.

وأدى محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية خماسي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام عمرو عبد السلام مدرب الحراس بوضع برنامج تأهيلي سريع للحراس في بداية التدريبات الخاصة بهم من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لديهم .

عقب ذلك قام عبدالسلام بتدريب الخماسي على أمور فنية خاصة؛ حيث ظهروا بشكل قوي، وأداء نال تحية مدربهم.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى أكثر من مجموعة على هامش المران المقام حاليًا حيث أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة باتشيكو خلال المران على رفع معدل الأداء البدني، وفقًا للبرنامج الموضوع ويتم تنفيذه في التدريبات.

حرص عبدالحليم علي، مدير الكرة بالفريق على الاجتماع بشكل سريع مع أشرف بن شرقي ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي، على هامش المران المقام حاليا.

وجاء الاجتماع للاطمئنان عليهم في ظل الإصابات المختلفة التي يعاني منها الثلاثي.

ويؤدي الثلاثي برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزهم استعدادًا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري بعد غد الأحد في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض محمد أشرف روقا ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، وذلك على هامش المران.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لثلاثي الزمالك استعدادا للعودة للتدريبات خلال الفترة القادمة.

وقام الجهاز الفني للفريق بتنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة على هامش المران تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين قاموا بالتدريب عليها عقب ذلك أدى اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب أشرف عليها باتشيكو وعبد الهادي؛ حيث ظهرت الروح العالية والحماس، والعزيمة على جميع اللاعبين خلال التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تأكد جاهزية اللاعبين الجديدين سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي المنضمان حديثًا، كما ظهر شيكابالا، وحميد أحداد اللذان بشكل طيب، بالإضافة إلى جميع اللاعبين.

ونال الجميع إشادة وتحية من الجهاز الفني بالكامل، ومدير الكرة على الحماس والتركيز والإصرار لديهم على تقديم الأفضل خلال الفترة القادمة بدءا من لقاء الاتحاد يوم الأحد.