أروابارينا يُعلن قائمة بيراميدز استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، مساء اليوم الجمعة، قائمة مباراة طلائع الجيش في دوري we المصري.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي طلائع الجيش، مساء السبت، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الـ 12 بالدوري.

وشهدت قائمة بييراميدز لمواجهة فريق طلائع الجيش غياب الثلاثي رمضان صبحي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي,

واختار مدرب بيراميدز قائمة مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل عماد دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - محمود وادي - جون أنطوي