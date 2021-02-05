جوارديولا: كلوب يعلم ما يقوله غير صحيح.. لم أكن أعرف أنه من هذا النوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن استيائه من تصريحات نظيره في ليفربول حول حصول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز على راحة إضافية.

وصرح يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل صدامه مع مانشستر سيتي الأحد المُقبل قائلاً :"مانشستر سيتي حصل على راحة أكبر، لقد مُنح أسبوعين بعد تأجيل مباراته مع إيفرتون".

وأبدى جوارديولا دهشته من تصريحات كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنفيلد قائلاً :"لم أتوقع تلك التصريحات من كلوب، هو يعلم أن ما قاله ليس صحيحاً، لا أحد هُنا حصل على أسبوعين للراحة".

وأضاف جوارديولا :"لم أكن أعلم أن كلوب من هذا النوع من الرجال، ولكن إذا قال ذلك، حسناً، ربما كنت مخطئاً".

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 40 نقطة فقط.

لكن مانشستر سيتي لديه مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، الفوز بها سيمنح السماوي فرصة زيادة الفارق مع حامل اللقب أو ملاحقيه مانشستر يوناتيد وليستر سيتي في المركزين الثاني والثالث.

وتأجلت مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي السماوي وإصابة 5 لاعبين وإغلاق النادي بالكامل لإجراء فحوصات على الجميع، ليتم بعد ذلك الكشف عن المزيد من الإصابات بين العاملين والموظفين.

وعن مواجهة ليفربول قال جوارديولا :"منذ أن أتيت إلى هنا ونحن نذهب إلى أنفيلد سعياً وراء الفوز، لا التعادل أو الهزيمة، والآن أتمنى أن أرى فريقي يذهب لمواجهة ليفربول في ملعبه ليحاول تحقيق الفوز".