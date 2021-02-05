رئيس بايرن ميونيخ يحذر من مواجهة الأهلي "نادي القرن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق كارل هاينز رومينجيه الرئيس التنفيذي بنادي بايرن ميونيخ، على مواجهة فريقه ضد الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي تنظمها قطر للنسخة الثانية على التوالي.

وقال رومنيجيه خلال حواره مع "Sport1" الألمانية، اليوم الجمعة :"مدربنا سيحلل خصمنا الأهلي".

وأضاف :"لا يمكنك أن تكون متعجرفًا، صحيح أننا الأفضل في اللعبة لكننا لا نريد أن نتعثر، نريد أن نتعامل مع كل مباراة بجدية".

ووجه نجم بايرن ميونيخ الأسبق رسالة لأعضاء فريقه، قائلاً :"أحذر من التقليل من شأن الخصوم، الأهلي نادي عريق للغاية ويضم أكثر من 30 مليون مشجع في مصر وحدها".

ووصل حديثه :"تم اختيار الأهلي نادي القرن، نتطلع بشدة إلى هذه المواجهة، وسنواجه الخصم بأقصى درجات الاحترام والتقدير".

وكان الأهلي صعد إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية أمس الخميس عقب الفوز الذي تحقق على حساب منظم البطولة فريق الدحيل القطري بهدف دون رد جاء عن طريق حسين الشحات.

ومن المقرر أن تقام موقعة الأهلي أمام بايرن ميونيخ يوم الإثنين المقبل على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء تيجريس أونال المكسيكي وبالميراس البرازيلي.