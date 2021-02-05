نوير عن الأهلي: مدربي يجمع معلومات منذ عدة أشهر وأعرف كل لاعب سيواجهني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تحدث مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني أنه لم يعد هناك ما يسمى بالمجهول في عالم كرة القدم، قائلًا إن مدرب حراس المرمى الخاص به جمع المعلومات عن كل فريق يمكن أن يواجهه في كأس العالم للأندية، بما في ذلك الأهلي.

وقال نوير في حوار للموقع الرسمي لبايرن ميونيخ: "في العالم الشبكي الذي نعيش به الآن، لم يعد هناك أي شيء صعب على الإطلاق".

وتابع: "نحن بشكل عام لدينا محللون يقومون بجمع البيانات والمواد الفلمية، ومدرب حراس المرمى الخاص بي يمتلك معلومات وحقائق جمعها من مباريات عدة أشهر مضت".

وأضاف: "أنا أعرف بالضبط كل لاعب سوف يأتي في مواجهتي حتى عندما أكون أمام منافسين غير معروفين بالنسبة لنا".

ويلتقي الأهلي وبايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية الاثنين المقبل ويتأهل الفائز للنهائي، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.