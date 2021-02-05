مولودية الجزائر يفاوض 4 مدربين لخلافة المدرب نغيز قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية جزائرية، اليوم الجمعة، عن دخول إدارة نادي مولودية الجزائر في مفاوضات مع 4 مدربين لخلافة المدرب نبيل نغيز في منصب المدير الفني للفريق.

وقبل ساعات، قالت صحيفة "النهار"، الجزائرية إن إدارة نادي مولودية الجزائر أقالت مدرب الفريق نبيل نغيز في أعقاب الهزيمة أمام الساورة بهدف دون رد بالدوري الجزائري.

ومن جانبه، أكد عبد الناصر ألماس رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر للإذاعة الوطنية، أن إدارته دخلت في مفاوضات مع 4 مدربين لتعويض نبيل نغيز.

وأوضح، أن ناديه يملك قائمة تضم 4 مدربين، مرشحين لتولي مهمة تدريب الفريق، خلفا لنبيل نغيز، وبها أسماء مدربين محليين، وآخرين أجانب.

وأشار إلى أن من بين الأسماء المرشحة لتولي تدريب الفريق المدرب عبد القادر عمراني، نافيًا ما يتردد بشأن وجود اسم يوسف بوزيدي في قائمة المرشحين.

جدير بالذكر أن الزمالك سيستهل مشواره بدور المجموعات بمواجهة أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى يوم 12 فبراير الجاري، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.