بالفيديو.. هدف صلاح ينافس على الأفضل في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

دخل هدف محمد صلاح الثاني أمام وست هام للمنافسة على جائزة الأفضل في يناير 2021، ضمن ثمانية أهداف متنافسة في الاستفتاء الجماهيري، لاختيار أفضل هدف في بريميرليج مطلع العام الجاري.

واستطاع محمد صلاح أن يسجل هدف رائع في وست هام من هجمة مرتدة سريعة بداية من ألكسندر أرنولد إلى شاكيري الذي لعبها للمصري ليسددها في الشباك باعد استلام رائع ثم توجيه مثالي.

ويتنافس محمد صلاح مع كل من؛ إيبيريشي إيزي وكيران تيرني وبوكايو ساكا وتانجي ندومبيلي وبيير إميل هويبيرج وماركوس ألونسو وباتريك بامفورد.

ويستمر التصويت من أجل اختيار الأفضل حتى الثامن من فبراير الجاري.

واستطاع محمد صلاح خلال الموسم الحالي أن يسجل 21 هدفًا في 31 مباراة لعبها في مختلف المنافسات خلال الموسم الحالي.