برشلونة يصطدم بإشبيلية في نصف نهائي كأس إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أوقعت قرعة الدور قبل النهائي ببطولة كأس إسبانيا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الجمعة، فريق برشلونة في مواجهة أشبيلية.

وأجريت القرعة بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالقرب من مدينة مدريد، وتم سحبها من قبل أرتيز أدوريز مهاجم فريق أتلتيك بلباو السابق.

وأوقع أودوريز فريقه السابق مع ليفانتي في المباراة الثانية بالدور قبل النهائي، ليترك فريقي برشلونة وأشبيلية، أبرز المرشحين لنيل اللقب، في مواجهة بعضهما البعض.

وستقام مباراتا الذهاب يومي 9 و10 فبراير الجاري على ملعببي أشبيلية وأتلتيك.

وتقام مباراتا العودة على ملعبي برشلونة وليفانتي يومي 2 و3 مارس المقبل.

وتقام المباراة النهائية بمدينة أشبيلية يوم 17 أبريل المقبل.

ولم يخض أتلتيك بلباو بعد المباراة النهائية من نسخة العام الماضي للبطولة أمام ريال سوسيداد، والتي تأجلت بسبب وباء فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 4 أبريل المقبل.