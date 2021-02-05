لم يُعلق للأهلي منذ 11 شهرًا..بين سبورت تختار معلق مباراة الاهلي وبايرن ميونخ!

يعود المعلق الرياضي المصري الشهير “علي محمد علي” للتعليق على مباريات النادي الاهلي خلال هذا الأسبوع، بعد غياب دام 11 شهرًا عن تعليق أي مباراة لإمبراطور أفريقيا عبر قنوات بين سبورت القطرية، منذ تاريخ 7 مارس 2020 الماضي، عندما علق على مباراة إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأختير علي محمد علي من قبل إدارة قنوات بين سبورت للتعليق على مباراة الاهلي القادمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020، المقامة حاليًا على الأراضي القطرية، والمقرر لها يوم الاثنين 8 فبراير 2021، ليكمل المعلق الشهير سنة تقريبًا دون التعليق على أي مباراة تخص الأهلي.

وكان الأهلي قد خرج متعادلاً بهدف لمثله من مواجهته أمام صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بريتوريا يوم السابع من مارس 2020، ليبلغ نصف النهائي لملاقاة الوداد البيضاوي المغربي، بفضل تحقيقه للفوز في الذهاب 2/صفر وكان علي محمد علي علق كذلك على تلك المباراة.

وتسبب تطبيق إدارة بين سبورت لنظام “الحياد” على المباريات العربية العربية، في غياب صوت علي محمد علي عن مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020/2019.

كما أُستبعد مع القطري يوسف سيف من التعليق على مباراة الاهلي والدحيل في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020 يوم أمس الخميس، والتي شهدت فوز المارد الأحمر بهدف دون رد، وعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

وسيتواجد “علي محمد علي” في كابينة التعليق من ملعب أحمد بن علي المونديالي للتعليق على لقاء القمة بين الاهلي وبايرن ميونخ، والتي ستذاع عبر تردد قناة بين سبورت المفتوحة بالقمر الصناعي نايل سات وعرب سات، تمامًا كما حدث في مباراة الاهلي والدحيل.