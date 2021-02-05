رسميًا | بين سبورت تُهدي جمهور الاهلي مباراة بايرن ميونخ على البث المفتوح

أهدت إدارة قنوات بين سبورت القطرية جمهور النادي الاهلي المصري مباراة فريقهم القادمة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية على البث المفتوح يوم الاثنين المقبل الموافق 8 فبراير 2021.

وانتظر جمهور الأهلي تشفير مباراة بايرن ميونخ بسبب أهميتها من جهة، وبسبب وجود ناد أوروبي فيها، إلا أن قنوات بين سبورت قررت تكرار نفس ما فعلته في مباراة الفريق المصري أمام الدحيل القطري يوم أمس الخميس.

ونقلت مباراة الأهلي والدحيل عبر البث المفتوح لقنوات بي ان سبورت القطرية HD بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، لكن دون نقل الاستوديو التحليلي.

واستطاع بطل دوري ابطال افريقيا الفوز على الدحيل بهدف دون رد سجله اللاعب “حسين الشحات”، وصيف مونديال الأندية مع العين الاماراتي عام 2018.

وساعد قرار إذاعة مباراة الأهلي والدحيل بالمجان سواء في النقل التلفزي أو في الانتر نت بواسطة يوتيوب، على الحد من فرص الازدحام بالمناطق العامة والمقاهي بمعظم المدن المصرية، ما قلل من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وحظى الأهلي المصري بمساندة غير عادية من جانب الجمهور المصري المُقيم في العاصمة القطرية الدوحة، حيث حضر حوالي 30 ألف مشجع في مدرجات ملعب المدينة التعليمية.