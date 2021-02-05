نتيجة مباراة بايرن ميونخ اليوم امام هيرتا برلين في الدوري الالماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 نتيجة مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في إحدى مباريات اليوم الجمعة 5-2-2021، ضمن الجولة 20 من الدوري الالماني.

ينقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وهيرتا برلين” على قناة بي إن سبورتس 1 الفرنسية، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وقناة

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وهيرتا برلين على الملعب الأولمبي ببرلين، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

لم يتذوق نادي بايرن ميونخ طعم الخسارة سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الالماني، وكانت أمام “بوروسيا مونشنغلادباخ” في الجولة 15، فيما انتصر في 7 مناسبات، وتعادل في 2.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 45 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه “لايبزيج”، وسجل لاعبوه الفريق البافاري 57 هدف كأقوى خط هجوم في المسابقة، وتلقت شباكه 26.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى تحقيق الانتصار 15 له هذا الموسم في الدوري عندما يحل ضيفًا ثقيلاً الليلة على هيرتا برلين، وذلك قبل سفره إلى قطر لمواجهة “الاهلي” المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

على الجانب الآخر، يمر هيرتا برلين بموسم صعب إذ تلقى 10 هزائم بعد مرور 19 جولة، وانتصر في مباريات فقط، وتعادل في 5، ولم يتذوق الفريق طعم الانتصار في آخر 5 مباريات.

ويترنح هيرتا برلين على حافة الهبوط، حيث يقبع في المركز 15 في جدول الترتيب وفي رصيده 17 نقطة، وبفارق الأهداف عن أولى المراكز المهددة بالهبوط والتي يتواجد فيها “أرمينيا بيليفيلد”.

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