شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا في رسالة لجماهير الأهلي: «من الأفضل عدم التخلي عن دعمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء بعدم التخلي عن دعمه، عقب مباراة فريقه مع الدحيل القطري في كأس العالم للأندية.

وقال بواليا في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «حظ سئ غير عادي رافقني، لكنني سأتغلب عليه» وأضاف: «من الأفضل عدم التخلي عن دعمي، وسأبذل كل طاقتي لإسعادكم».

وشهدت مبارة الأهلى والدحيل، إلغاء هدف لبواليا بداعي التسلل، يذكر أنه منذ قدوم بواليا إلى الأهلى في يناير الماضي، لم يحرز أهداف بقميص الفريق الأحمر.