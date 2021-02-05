شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتأهل لدور الـ 32 لكأس مصر بخماسية في شبان بدواي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق النصر، بقيادة المدير الفني سيد عيد، لدور 32 لبطولة كأس مصر، وذلك بتغلبه على شبان بدواي بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب النصر ضمن الدور التمهيدي الرابع بالبطولة.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف في الدقيقة 17 أحرزه أحمد كالوشا من ضربة رأس.

وفي الشوط الثاني، أحرز النصر أربعة أهداف، حيث سجل أحمد الصعيدي الهدف الثاني والخامس، وسجل جون مانجا الهدف الثالث من ركلة جزاء، وأحمد حسين الهدف الرابع.