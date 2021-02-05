شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس أسوان بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أسوان إصابة عمر رضوان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد عبدالغفار، رئيس الجهاز الطبي لفريق أسوان، أن المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا للاعبى الفريق التي أجريت أمس، أظهرت إيجابية إصابة حارس الفريق عمر رضوان، وأنه من المقرر أن يغيب غدا، السبت، عن لقاء فريق الإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.