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إصابة حارس أسوان بفيروس كورونا

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محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حارس أسوان بفيروس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أسوان إصابة عمر رضوان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور محمد عبدالغفار، رئيس الجهاز الطبي لفريق أسوان، أن المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا للاعبى الفريق التي أجريت أمس، أظهرت إيجابية إصابة حارس الفريق عمر رضوان، وأنه من المقرر أن يغيب غدا، السبت، عن لقاء فريق الإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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