شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وصول بايرن ميونخ إلى قطر استعدادًا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ الألمانى، وصوله إلى قطر فجر غد، السبت، استعدادًا لمواجهة الأهلى في نصف نهائى مونديال الأندية، الذي تحتضنه قطر حتى الحادى عشر من فبراير الجارى.

وكشف هانز فليك، المدير الفني للفريق، أن لاعبيه سيؤدون التدريب الرئيسي للمباراة الأحد المقبل.

ويخوض الفريق البافارى اليوم، الجمعة، مباراة مع هيرتا برلين في الجولة العشرين بالدورى الألمانى، وبعد نهاية المباراة يخضع البايرن لمسحة كورونا.

ومن المعروف أن الفائز من مباراة الأهلى وبايرن ميونخ سيتأهل للمباراة النهائية المقرر لها الخميس المقبل، مع الفائز من مباراة بالميراس البرازيلى وتيجريس المكسيكى والتى تقام مساء الأحد المقبل.