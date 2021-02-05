شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الزمالك يخوض تدريبات تأهيلية في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد أشرف «روقا» ومحمد عبدالشافي وأيمن حفني، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي «الجيم»، على هامش تدريبات الفريق التي تقام على ملعب النادي اليوم، الجمعة.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لثلاثي الزمالك، استعدادًا للعودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.