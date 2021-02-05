شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الزمالك جاهز لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتنفيذ بعض الأمور الفنية الخاصة على هامش مران الفريق، تحت إشراف باتشيكو، المدير الفني، ومدحت عبدالهادي، المدرب العام، خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين قاموا بالتدريب عليها.

عقب ذلك أدى اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، أشرف عليها باتشيكو وعبدالهادي.

وظهرت الروح العالية والحماس والعزيمة على جميع اللاعبين خلال التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تأكد جاهزية اللاعبين الجديدين، سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي، المنضمين حديثا، وشيكابالا وحميد أحداد اللذين ظهرا بشكل طيب، بالإضافة إلى جميع اللاعبين.

ونال الجميع إشادة وتحية من الجهاز الفني بالكامل، ومدير الكرة على الحماس والتركيز والإصرار لديهم على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، بدءا من لقاء الاتحاد، الأحد.