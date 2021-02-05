شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.. «أحرج الثنائي ‏البرازيلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب أنصار النادي الأهلي مواجهة صعبة تجمع فريقها بنظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء الإثنين المقبل، بمنافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي عقب إزاحة الدحيل القطري، أمس الخميس، والانتصار عليه بهدف دون رد.

الأهلي سبق أن بلغ نصف نهائي المونديال في مرتين، وذلك خلال نسختي 2006 و2012 قبل أن يفعلها للمرة الثالثة في 2021.

في المرة الأولى بنسخة 2006 باليابان، ضرب الأهلي موعداً مع إنترناسيونال البرازيلي وخسر بطل أفريقيا بصعوبة بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الأنجولي فلافيو هدف الأهلي الوحيد، وتُوج الفريق البرازيلي بقلب تلك النسخة، بعد الفوز على برشلونة الإسباني في المباراة النهائية.

المرة الثانية في 2012 باليابان، أيضاً وخسر الأهلي بهدف نظيف على يد كوريثيانز البرازيلي بهدف دون رد، في ظل أداء مشرف لبطل القارة السمراء، علماً بأن بطل أمريكا اللاتينية قد تُوج أيضاً باللقب في تلك النسخة على حساب تشيلسي الإنجليزي في النهائي.

بقى أن نذكر أن الأهلي هو أكثر الأندية العربية والأفريقية بلوغاً لنصف نهائي كأس العالم للأندية بالرقم 3، بعد فوزه على الدحيل القطري أمس الخميس.