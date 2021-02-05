شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يفوز علي المعادي 36-25 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق المرتبط لكره اليد مواليد 2002 بالنادي على المعادي بنتيجة 36 /25 في إطار الجوله الخامسة التي جمعت بين الفريقين بصالة المركز الأوليمبي، ضمن منافسات الدور الثاني ببطولة الجمهورية.

وأثنى الجهاز الفني للفريق بقيادة رامي يوسف، على لاعبي الفريق وبذلهم قصارى جهدهم لتحقيق الفوز.

وقرر المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحه من التدريبات غدا، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية السبت المقبل، استعدادا لخوض مباراته القادمة من الدور نفسه في مواجهة سبورتنج الجمعة المقبل بالصالة المغطاه بالنادي.

جدير بالذكرأن الفريق يحتل المركز الثاني ببطولة الجمهورية، وتأهل للدور قبل النهائي ببطولة كأس مصر في مواجهة البنك الأهلي.