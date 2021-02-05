للمرة الأولى منذ ربع قرن.."عم حارث" يغيب عن الأهلي في قطر ومصدر يكشف الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - قال مصدر مسؤول داخل إدارة النادي الأهلي بشأن وجود "عم حارث" عامل غرف الملابس بالقلعة الحمراء في مصر وغيابه عن بعثة الفريق الأحمر في قطر.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن "عم حارث موجود في مصر ولم يسافر مع بعثة الأهلي إلى قطر والمشاركة في مونديال الأندية".

وتابع المصدر: "غياب عم حارث، لعدم الاحتياج له خلال البعثة، بجانب عدم توفير مكان له خلال رحلة الفريق".

يذكر أن عم حارث هو عامل بغرفة ملابس النادي الأهلي منذ نصف قرن، وشاهد على إنجازات الأهلي طوال هذا التاريخ.

وحقق النادي الأهلي فوزًا غاليًا على نظيره الدحيل القطري، بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.