شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحمل البدنى للاعبو الزمالك.. والعندليب يجتمع مع بن شرقى والمثلوثى وعبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية خماسي حراسة المرمى بفريق الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وقام عمرو عبد السلام مدرب حراس الزمالك، بوضع برنامج تأهيلي سريع للحراس في بداية التدريبات الخاصة بهم من أجل رفع معدل اللياقة البدنية لديهم، عقب ذلك قام عبد السلام بتدريب الخماسي على بعض الأمور الفنية الخاصة وظهروا بشكل قوي، وأداء نال تحية المدرب.

وقام الجهاز الفني للزمالك بتقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، حيث أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية، وحرص باتشيكو المدير الفني ، خلال المران على رفع معدل الأداء البدني، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع ويتم تنفيذه في التدريبات.

فى الوقت ذاته حرص عبدالحليم علي مدير الكرة، على الاجتماع بشكل سريع مع أشرف بن شرقي ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي، وجاء الاجتماع للاطمئنان عليهم في ظل الإصابات المختلفة التي يعاني منها الثلاثي، ويؤدي الثلاثي برنامجا تأهيليا بجيمانيزيوم النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي من أجل تجهيزهم استعدادا للفترة المقبلة.

وخاض محمد أشرف روقا ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني، تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، يأتي ذلك ضمن البرنامج التأهيلي والتجهيزي الموضوع لثلاثي الزمالك استعدادا للعودة للتدريبات خلال الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد، بإستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل مواجهة مولودية الجزائر يوم الجمعة المقبل، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتأكد غياب فرجاني ساسي، عن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة، بعد تدخل قوي مع محمد سامى لاعب المحلة ليتعرض الأخير لإصابة قوية في الرأس.