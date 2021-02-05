شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: اللى عنده حلم هيسعى ويحققه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادى الأهلى، متابعيه وجمهوره، بصور جديدة له من داخل التدريبات التى يشارك فيها حالياً مع المارد الاحمر فى قطر، استعدادا لمواجهة نادى بايرن ميونخ الإلمانى فى نصف نهائي مونديال الأندية.

ووجه كهربا رسالة غير مباشرة على الصور التى نشرها، والتى ربطها الكثيرين بأنباء عودته الى قائمة المنتخب الوطنى فى شهر مارس المقبل، وكتب قائلاً "اللي عنده حلم هيسعى ويحققه، الحياة إصرار وعزيمة وتوكل على الله".

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، على عودة محمود كهربا لاعب الأهلى لصفوف المنتخب فى معسكر شهر مارس المقبل والذى يتخلله مباراتين للفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

جاء قرار البدرى بعد ظهور اللاعب بشكل مميز مع ناديه طوال الفترة الأخيرة، بجانب التزامه وتركيزه فى الملعب بعيدا عن المناوشات الخارجية.

وخرج محمود كهربا من حسابات البدرى فى المعسكر الأخير الذى شهد مباراتىّ المنتخب الوطنى أمام توجو فى تصفيات أمم افريقيا على خلفية ازمته حينئذ مع محمد فضل عضو اتحاد الكرة السابق، حيث نشبت مشادة كلامية بين كهربا وفضل أثناء احتفالية تسليم الأهلى درع الدورى.