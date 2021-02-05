شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 5 حالات للتسلل فى كرة القدم تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر قانون "التسلل" في كرة القدم من أكثر القوانين المثيرة للجدل في عالم كرة القدم، خاصة وأنه وفقاً لتطبيق هذا القانون تحول مسار العديد من البطولات وأنصفت فرقاً كثيرةً وأنتهى طموح أخرى، ويكون اللاعب متسللاً عندما تكون قدمه أو رأسه أو أي قطعة من جسمه باستثناء يده أقرب لمرمى الخصم من ثانٍ آخر لاعب في الفريق المنافس، وذلك عند خروج الكرة من قدم زميله، وعادةً ما يكون أحد اللاعبين الأخيرين في الفريق المنافس هو حارس المرمى، وفي حالة خروجه من مرماه واستطاع اللاعب استلام الكرة خلفه، يكون في موقفاً صحيحاً بشرط وجوده على نفس الخط مع آخر مدافعين في الفريق المنافس، أو يكون متأخراً عنهما وقت خروج الكرة من قدم الزميل.

لا يعد التواجد في منطقة التسلل خطأً في حد ذاته، فيمكن للاعب التواجد كثيراً خلف دفاعات الخصم دون أن يقع تحت طائلة قانون التسلل.

ويحتسب التسلل على اللاعب لعدة أسبابٍ مختلفة، أولها وأكثرها حدوثاً هو أن يكون اللاعب متسللاً وقت خروج الكرة من قدم زميله باتجاهه، وتسمى هذه الحالة التداخل في اللعب، يمكن أيضاً أن يحتسب التسلل عند تداخل اللاعب المتسلل مع الخصم، وهنا توجد 4 حالاتٍ هي:

الأولى هي منع المنافس من لعب الكرة سواءً بطريقةٍ مباشرة أو بحجب زاوية الرؤية عنه.

الثانية هي منافسة الخصم على الكرة.

الثالثة هي محاولة لعب الكرة بالاصطدام بالمنافس.

الرابعة هي عمل تصرفاً مباشراً يؤثر على قدرة المنافس على لعب الكرة.

آخر حالات التسلل التي دائماً ما تثير الجدل، هي أن تكون في موقف تسلل عند خروج الكرة من قدم زميلك في اتجاه بعيد عنك، لكنها تصطدم بأحد القائمن أو العارضة أو لاعب من فريق الخصم ثم تصل إليك، وهنا يصبح لزاماً على الحكم أن يطلق صافرته ويحتسب التسلل.

و يمكن للاعب التواجد في موقف تسلل وقتما شاء لكن بشرط عدم التداخل في اللعب أو مع المنافس، كذلك عدم استغلال موقفه في أخذ موقفاً أفضل يوصله للكرة أولاً في حالة ارتدادها من أحد المنافسين أو من أحد القائمين أو العارضة.

هناك حالة تثير الجدل في هذه الجزء، وهي وصول الكرة للاعب المتسلل من أحد لاعبي الفريق المنافس من تمريرةٍ خاطئة، وفي هذه الحالة لا يحتسب التسلل.

أما أكثر المواقف المثيرة للجدل بالنسبة للتسلل، هي وصول الكرة للاعب المتسلل من ضربة مرمى فريقه أو رمية التماس أو الركنية، وفي هذه الحالات الثلاث يمكن للاعب المتسلل أن يتداخل مع الخصم دون أن يتخذ الحكم أي إجراء ضده.

آخر حالات التسلل المشروعة هي قاعدة هامة تفيد بأن قانون التسلل لا يفعل على أي لاعب قبل خط منتصف الميدان، بمعنى أنك إذا كانت تلعب في فريقٍ ما متراجع تماماً إلى مناطقه لصد هجوم الخصم، ثم استُخلصت الكرة وأرسلت للأمام من زميل فوصلت لك قبل خط منتصف الميدان، وكنت متمركزاً وقتها خلف كل لاعبي الفريق المنافس باستثناء الحارس، فإن هذا الموقف يعد صحيحاً لأنك كنت في منتصف ملعب فريقك وقت خروج الكرة من الزميل.

عند احتساب الحكم التسلل على لاعبٍ ما، فإن الكرة تتحول للفريق الآخر بضربة حرة غير مباشرة تنفذ من مكان تداخل اللاعب المتسلل في اللعب، ولا ينص القانون على عقوبة اللاعب المتسلل بأي بطاقةٍ صفراء أو حمراء أو حتى بالتحذير الشفهي، حتى ولو تكرر الأمر كثيراً فلا عقوبة عليه