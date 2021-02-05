شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمباز يتفقد صالات استاد القاهرة قبل كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد مجلس ادارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين صالات استاد القاهرة الدولي رقم 1 ، و2 ، و3 استعدادا لاستضافة مصر بطولة كأس العالم للجمباز الفني والمقرر لها يونيو 2021 ، ويأتي ذلك للوقوف على تجهيز الصالات لوضع الأجهزة الخاصة بالبطولة.

وكان اتحاد الجمباز كشف في وقت سابق عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للجمباز الفني "رجال وسيدات"، والتي من المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل على صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 وحتى 6 يونيو 2021.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز أن مصر ستعمل على تنظيم البطولة بشكل مبهر ومميز استكمالًا لما تم تنفيذه ببطولة العالم لكرة اليد على أرض مصر بمشاركة 32 دولة للمرة الأولى في التاريخ.

وأشار "أمين" إلى قدرة مصر على التنظيم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة اللاعبين والوفود المشاركة مع توافر جميع مقومات نجاح البطولة على أرض مصر من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى بعد الجهود المبذولة من القيادة السياسية فى وضع مصر على خارطة استقبال البطولات القارية والدولية موخرا.

وتعد هذه البطولة أول كأس عالم للجمباز تقام في القارة الإفريقية وتستضيفها مصر.