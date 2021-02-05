شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خاص لمنتخب 2001 الفائز ببرونزية كأس العالم في المئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو اتحاد الكرة خلال حفل مئوية الجبلاية المقرر له 3 ديسمبر تكريم منتخب مصر الفائز ببرونزية كأس العالم للشباب 2001 بالأرجنتين والذي كان يقوده وقتها شوقي غريب المدير الفني الحالي لمنتخب مصر الاوليمبي بإعتبار البرونزية أحد الانجازات الكبيرة للكرة المصرية.

وسيتم توجيه الدعوة للجهاز الفني السابق لمنتخب الشباب الفائز ببرونزية كأس العالم للشباب وعلي رأسهم شوقي غريب و احمد سليمان مدرب حراس المنتخب وقتها و حماده صدقي بالاضافة الي اللاعبين الذين شاركو في البطولة وعلي رأسهم وائل رياض و محمد شوقي المدربين الحاليين للمنتخب الأوليمبي حسام غالي ،جمال حمزة وأمير عزمي مجاهد، محمد أبوجريشة وشريف إكرامى، محمد اليماني و محمد شوقي، أحمد ابو مسلم ومحمد عبد الواحد و حسين أمين، و أبو المجد مصطفي و محمد صبحي و محمد العتراوي، لاعب غزل المحلة، ورضا شحاتة،، ووائل زنجا ومحمود محمود وأحمد سمير.

في سياق متصل تلقي مسئولو اتحاد الكرة والمنتخب الأوليمبي خطابات من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021 تتضمن معرفة اصطحاب المنتخب لأمن خاص معهم أو تقوم اللجنة المنظمة بتخصيص أمن مرافق معهم وذلك في حالة اصطحاب المنتخب لنجوم كبار ضمن أفراد لاعبي الفريق.

كشف مسئولو منتخب مصر الاولمبي بقيادة شوقي غريب عن إمكانية اصطحاب محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ضمن كتيبة الفراعنة المشاركة في الاوليمبياد وأن إجراء تخصيص أمن خاص لبعثة المنتخب هو آمر طبيعي خاصة أنه من حق المنتخبات المتأهلة للاوليمبياد ضم 3 لاعبين كبار السن ومن المرجح ان يضم المنتخب صلاح ونفس الأمر لمنتخب مثل البرازيل ضم نيمار لاعب باريس سان جيرمان.